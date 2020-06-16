Москва, , 11:15 — REGNUM Объём финансирования СМИ и НКО, активно распространяющих антироссийские фейки, составляет миллиарды рублей ежегодно. Об этом 16 июня заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, только по линии Госдепартамента США объём финансирования наиболее активно распространяющих фейки СМИ-иноагентов составляет 1 млрд рублей.

«И это только те деньги, которые официально показаны в их отчётах по линии Госдепартамента США», — подчеркнул Малькевич.

Также около 1 млрд рублей идёт на поддержку некоммерческих организацией, которые также распространяют антироссийские фейки.