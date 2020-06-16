Ярославль, , 10:56 — REGNUM Ярославская областная дума 16 июня заслушивает отчет губернатора области Дмитрия Миронова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, отчет проходит в режиме видеосвязи в связи с распространением коронавируса. Против этого выступила фракция КПРФ.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Депутаты перед началом провели одиночные пикеты у здания правительства Ярославской области. На самом заседании лидер фракции Александр Воробьев заявил, что другие губернаторы отчитываются перед депутатами лично. Депутат привел в пример воронежного губернатора, который отчитался 11 июня очно.

«Я думаю, мы сегодня должны принять решение о приглашении губернатора на заседание Ярославской областной думы. Мы сейчас были на одиночных пикетах, ко мне приходили жители города Ярославля и спрашивали, когда они увидят губернатора. Но не только жители, и мы депутаты вживую не видели губернатора уже год. Если сегодня его не будет, мы еще год его не увидим. Поэтому я предлагаю проголосовать сейчас за приглашение губернатора», — сказал Александр Воробьев.

Председатель областной думы Алексей Константинов поставил вопрос на голосование, но большинство депутатов высказались против личного приглашения губернатора в зал заседаний. В итоге отчет Дмитрия Миронова областная дума увидит на экране. Задать вопросы смогут лишь представители фракций (по три вопроса от каждой фракции). Они будут находится в отдельном кабинете, где есть техническая возможность видеосвязи с губернатором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Миронов не посещает заседания Заксобрания, в отличие от трех своих предшественников — Анатолия Лисицына, Сергея Вахрукова и Сергея Ястребова, которые ходили почти на каждое заседание думы. Причины этого губернатор никогда не пояснял.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский губернатор отчитается перед депутатами по видеосвязи

Читайте развитие сюжета: Дороги, театр и ЦБК: ярославский губернатор назвал главные успехи 2019 года