16 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 10:56 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран — членов Европейского союза вкупе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем провели видеоконференцию. «Помпео доставил мало радости главам МИД, — отмечает в этой связи одно из австрийских изданий, чьи эмоции разделяет большая часть европейской прессы. — Беседы объединяют людей, но сближения было мало, когда министры из ЕС встретились со своим американским коллегой».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Для обсуждения были предварительно вынесены три вопроса. По словам Борреля, это «Китай, мирный процесс на Ближнем Востоке и восточное соседство с акцентом на Украину», к которым добавились по инициативе некоторых европейских участников ситуация в Восточном Средиземноморье и озабоченность Турцией, пандемия коронавируса, борьба с дезинформацией. Однако в интерпретации Государственного департамента США акценты расставлены значительно иначе. В кратком релизе говорится, что стороны «обсудили важность трансатлантического партнерства в восстановлении наших экономик в эпоху «post-COVID», поддержание «демократических ценностей» ради противостояния «попыток России и КНР подорвать демократические общества». Госсекретарь также «подчеркнул совместную решимость США и ЕС поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также наше настойчивое требование к России прекратить свои агрессивные действия в Донбассе».

Обозначенная повестка в подавляющем большинстве своем политически оправдана и мотивирована. За исключением одного пункта — Украины и России. ЕС сегодня в первую очередь беспокоит проблема отношений с Китаем, во вторую — планы Израиля «аннексировать часть палестинской территории» и действия Турции на кипрском шельфе и в Ливии. Во всех этих случаях участие Соединенных Штатов огромно, и без Вашингтона решить что-либо невозможно. Однако урегулирование украинского конфликта происходит без американцев, консультации идут в рамках нормандского формата, хотя есть большие сомнения в его эффективности, в Донбассе давно уже установилось худое перемирие и затишье. Складывается ощущение, что «украинский вопрос» в повестку видеоконференции, во-первых, был внесен именно Вашингтоном. Во-вторых, формальным поводом послужили запланированные на этой неделе мероприятия в ознаменование 10-летия инициативы «Восточное партнерство», которое является платформой действий ЕС в шести бывших советских республиках (Украине, Молдавии, Грузии, Армении, Белоруссии и Азербайджане).

Американская дипломатия наигрывает здесь польско-прибалтийской четверке. С одной стороны, включение в один пакет Москвы и Пекина должно вроде бы служить сохранению европейского единства. Ведь борьба с «российской угрозой» — это приоритетный вопрос во внешней политике Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина. Обсуждение Китая без России делает присутствие четверки в европейской и трансатлантической дипломатии незаметным. С другой стороны, «китайский вопрос» является главенствующим для институтов и стран — локомотивов ЕС. На понедельник, 22 июня, запланированы переговоры на высшем уровне, в которых должны принять участие премьер-министр Китая Ли Кэцян, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В этой ситуации Брюсселю было важно предварительно сверить часы с США, согласовать тактику и стратегию. Однако Помпео такого «подарка» европейцам не сделал. Как отметил Боррель, «мы говорили о трех важных вопросах. Это означает, что могли посвятить около 20−25 минут каждому из них. Мы не вдавались в подробности». А зачем тогда вносили в повестку?

Но нельзя сказать, что какие-то позитивные намеки от Вашингтона услышала и польско-прибалтийская четверка. Она хорохорится. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который принял участие в видеоконференции, заявил по ее итогам, что «США — наш ближайший партнер и союзник», а то, что «происходит на Украине, имеет не только локальное значение, но и определяет, чего стоят международное право и уважение независимости государств». Также Рейнсалу заявил, что Европа нуждается в большем присутствии США. Однако Вашингтон не демонстрирует какого-либо реального желания принять участие в урегулировании конфликта на Украине, так что когда Помпео, подобно фокуснику в казино Лас-Вегаса, вытаскивает из шляпы «украинского кролика», присутствующим желательно тут же ощупать свои карманы на предмет наличия бумажника. Меняется и сам ЕС. На итоговой пресс-конференции, пишет портал POLITICO, «Боррель хотел узнать, будет ли она переводиться на испанский или немецкий языки. «Только французский и английский? — спросил явно недовольный испанский политик. — Немецкий, испанский здесь официальные языки, не так ли?»

Да, в Европе нынче английский выходит из моды.