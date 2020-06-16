Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Директор радиостанции «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) Аманда Беннетт уволилась со своего поста в связи с разногласиями с правительством США. Об этом 16 июня сообщает The Wall Street Journal.

Вместе с Беннетт в отставку также подала ее заместитель Сэнди Сугавара. Причиной подобного решения, как отмечают журналисты, стало назначение на пост куратора радиостанции известного режиссера Майкла Пэка.

Сенат США утвердил в должности руководителя агентства по глобальным СМИ Пэка 4 июня. Режиссер известен своими консервативными взглядами, что вызвало недовольство со стороны руководства радиостанции.

Непосредственной причиной конфликта стало постановление об обязательном отказе радиостанции на запросы об интервью у сотрудников министерства здравоохранения США.