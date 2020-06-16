Москва, , 10:49 — REGNUM Законопроект, предполагающий существенное сокращение «новогодних каникул», подготовил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов.

Поправками в Трудовой кодекс предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января, пишут РИА Новости.

Таким способом сенатор предлагает компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Документ направлен на получение отзыва в правительство РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме также предлагали сократить «новогодние каникулы», однако соответствующие инициативы не находили поддержки у большинства парламентариев. Кроме того, с такими новациями депутаты выступали до введения режима повышенной готовности.