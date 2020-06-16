Пермь, , 10:48 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 16 июня, подал документы в крайизбирком в качестве кандидата на губернаторский пост. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Избирательной комиссии Прикамья.

Дмитрий Махонин стал первым кандидатом, который претендует на должность главы региона и уведомил об этом крайизбирком. Теперь самовыдвиженцу предстоит до 29 июля предоставить пакет документов для прохождения процедуры регистрации.

Напомним, в Пермском крае 13 сентября должны состояться выборы губернатора. В настоящее время врио губернатора является Дмитрий Махонин. Он назначен на эту должность в феврале 2020 года, после того как Максим Решетников досрочно сложил полномочия в связи с переходом на пост министра экономического развития РФ.

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