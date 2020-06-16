Москва, , 10:47 — REGNUM Главными источниками «фейков» относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ являются не только социальные сети, но и СМИ-иноагенты. Об этом 16 июня заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, информационные вбросы распространяются очень активно. Ключевая роль принадлежит «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) и её региональным подразделениям, отметил спикер.

«Кто распространяет фейки? Огромное количество вбросов идет через социальные сети и мессенджеры. Это традиционный способ распространения. Понятно, что есть НКО, иноагенты, которые тоже будируют недостоверную информацию и несколько активистов, которые выступают комментаторами. Но на ежедневной основе это делают СМИ-иноагенты, относящиеся к группе «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент). В среднем от трёх до десяти материалов в день на этих ресурсах выходит по теме Конституции. Ежедневно до десяти материалов только по этой теме с взаимным цитированием с передачей материалов за пределы России», — сказал Малькевич.

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