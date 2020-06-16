Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM Возглавляющий Ростовскую область с 2010 года Василий Голубев пояснил своё намерение баллотироваться на третий срок. По его словам, причина заключается в желании развивать регион.

«Наверное всё-таки желание менять Ростовскую область. И это должны в конце концов чувствовать наши жители», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания 9 июня пожелал главе региона успехов в намерении выдвинуть свою кандидатуру на третий губернаторский срок. Выборы на Дону состоятяся 13 сентября 2020 года.

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