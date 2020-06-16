Магас, , 10:38 — REGNUM Президент ассоциации благотворительных фондов Ингушетии Усман Аушев стал исполняющим обязанности мэра Магаса. Его назначение единогласно поддержали депутаты городского совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Напомним, накануне, 15 июня, мэр Магаса Руслан Арсамаков на совещании в администрации города объявил о своей отставке по собственному желанию. На этой должности он проработал около восьми месяцев. В этот же день состоялось заседание горсовета, на котором депутаты единогласным выбрали 36-летнего Аушева и. о. главы Магаса.

Новый мэр Магаса возглавляет ассоциацию благотворительных фондов Ингушетии, руководит благотворительным фондом «Рохьма-Инг», а также является председателем совета отцов при аппарате уполномоченного при главе Ингушетии по правам ребенка.

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