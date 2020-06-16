Анкара, , 10:34 — REGNUM Для оказания помощи в мероприятиях по тушению лесных пожаров в Турцию из России прилетели два самолета-амфибии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

"Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении пресс-службе.

Также там рассказали, что заключение соглашения и отправка для помощи указанных самолетов были проведены ОАК при помощи российского Минпрома, МЧС РФ и при активном участии представительства госкорпорации «Ростех» в Анкаре.

«Российский Бе-200 — это самолет-амфибия с уникальными характеристиками и высокой эффективностью», — заявил по данному поводу генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба.

Также он отметил, что самолет отлично себя проявил во время операций по пожаротушению в Европе и Юго-Восточной Азии и является экспортно-ориентированным продуктом, вызывающим большой интерес у потенциальных заказчиков.

«Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе, в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции», — отметил глава ОАК.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сделали прогноз о возникновении до конца текущей недели масштабных очагов природных пожаров на территории нескольких регионов России .