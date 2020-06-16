Киев, , 10:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и он же как кандидат в президенты — это две разные личности, заявил политический эксперт Кирилл Молчанов 16 июня в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт напомнил, что Зеленский стал президентом, заручившись поддержкой русскоязычного населения Украины.

«Зеленский обещал решить вопрос мира, он обещал вести переговоры с кем угодно, он говорил о конце эпохи бедности и он говорил о том, что пересмотрит языковые квоты», — сказал Молчанов.

Он отметил, что после победы на выборах Зеленский быстро забыл о своих обещаниях, более того, на Украине был принят закон об образовании, который запрещает детям учиться на родном русском языке.

«В этом плане Зеленский полностью сел на «гуманитарный велосипед» или «поезд» Петра Алексеевича Порошенко и на нём едет по тем же самым рельсам», — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук написал Зеленскому открытое письмо, в котором перечислил те обещания, которые президент Украины так и не выполнил.

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