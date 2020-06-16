Сеул, , 10:50 — REGNUM Члены посольство США в Сеуле (Южная Корея) сняли большой баннер в поддержку движения Black Lives Matter после запроса руководства Госдепартамента, а также убрали радужный флаг, который символизирует ЛГБТ. Об этом сообщает 16 июня CNN.

Высокопоставленное руководство Госдепартамента попросило посольство в Сеуле снять вывеску Black Lives Matter, которую посол Гарри Харрис повесил на фасаде здания в субботу, по словам источника, знакомого с этим вопросом. Представитель посольства подтвердил CNN, что большой радужный флаг также был спущен.

Запрос с 7-го этажа Госдепартамента, где расположены офисы госсекретаря Майка Помпео, привел в качестве аргумента тот факт, что Black Lives Matter является некоммерческой организацией и что правительство США не поощряет взносы в эту группу. Неясно, почему был убран флаг ЛГБТ, который был вывешен в конце мая, согласно странице посольства в Facebook, никаких объяснений пока не было предложено.