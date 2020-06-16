Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Администрация президента США будет добиваться возвращения Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его слова приведены в Twitter Совета национальной безопасности США.

«Эта администрация не остановит свою работу, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты», — подчеркнул О'Брайен.

Советник президента отметил, что российские власти абсолютно неправильно поступили с Уиланом и вынесли против него неверный вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Мосгорсуд признал вину бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против РФ и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал его немедленного освобождения.

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