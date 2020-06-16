Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM В правительстве Ростовской области вероятны кадровые перестановки. Такое развитие событий не исключил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«У меня нет сомнения, что двигаться вперед можно только с горящими глазами. И в этом смысле и команду придется корректировать. Либо руководители способны меняться, потому что жизнь меняется, либо должны появиться те, кто готов с горящими глазами двигаться вперед», — сообщил глава региона в эфире телеканала «Дон24».

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор, возглавляющий Ростовскую область с 2010 года, 9 июня заручился поддержкой президента России Владимира Путина в намерении баллотироваться на третий срок. Губернаторские выборы состоятся на Дону 13 сентября 2020 года.

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