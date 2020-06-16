Киев, 16 июня 2020, 10:09 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко является одним из самых влиятельных политиков в стране, заявил юрист Андрей Портнов 15 июня в эфире телеканала «НАШ».
По словам Портнова, когда у Порошенко не остаётся законных методов влияния на ситуацию, он применяет «бродячие банды радикалов», которые сам контролирует и финансирует.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины установило, что с мая по июнь 2019 года Порошенко вывез из своего банка $32 млн наличных долларов.
Юрист отметил, что нынешняя украинская власть явно не справляется со своей функцией, хотя и имеет достаточно высокий, инерционный, уровень поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов заявил, что власти Украины выбрали из всего спектра дел против Порошенко самое незначительное, после чего экс-президенту Украины вручили документ о подозрении.
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