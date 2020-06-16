Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «крайне неподобающим» намерение его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона опубликовать книгу воспоминаний о работе с американским лидером.

«Возможно, в этой книге он (Болтон) лжет. Он известен тем, что часто лжет», — сказал Трамп во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон находился на посту советника президент США по нацбезопасности с апреля 2018 г. по сентябрь 2019 г. и ожидается, что в данной книге будет описано, как президент Трамп принимал решения по ряду международных политических вопросов, включая ситуацию с Украиной, Венесуэлой, Северной Кореей и Ираном.

Читайте также: Экс-советник Трампа намерен «рассказать всё», несмотря ни на что — WP