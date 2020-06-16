Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Перенос даты проведения выборов в Грузии на более поздний срок без объективных причин будет «узурпацией власти». Такое заявление сделал 15 июня один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционный политик прокомментировал высказывание со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы могут отложить, если на период их проведения придется вторая волна распространения коронавируса.

«Если будут объективные основания, то есть жизням людей будет угрожать опасность, тогда — понятно. Но хочу сказать всем, что в Соединенных Штатах выборы провели во время гражданской войны, настолько важно это фундаментальное право народа», — сказал Бокерия.

Он добавил, что незаконный перенос срока проведения выборов не поможет властям, а только «окончательно погубит» их.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. В стране относительно благополучная эпидемиологическая обстановка. На утро 16 июня выявлено 879 человек с коронавирусом, более 80% которых победили эту инфекцию. От COVID-19 скончались 14 человек.

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