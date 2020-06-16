Рамалла , , 09:55 — REGNUM Партия ХАМАС призвала к объединению всех палестинцев для сопротивления планам Израиля по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан. Об этом 16 июня сообщает Al Jazeera.

«Единство палестинцев — это основа национальной силы, благодаря которой запланированная аннексия может быть сорвана», — отметил в комментарии агентству представитель ХАМАС Салах аль-Бардавиль.

По мнению представителя ХАМАС, каждый свободный палестинец должен выступить против этой «вопиющей агрессии».

Напомним, политические силы Палестины имеют ряд противоречий в видении будущего государства. Аль-Бардавиль призвал провести встречу между ХАМАС и Организаций освобождения Палестины для устранения этой проблемы.