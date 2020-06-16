Москва, , 09:39 — REGNUM Поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие особенности дистанционной занятости, вносятся в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В Трудовом кодексе, в частности, предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа», — сообщил Неверов.

Кроме того, по его словам, сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на удаленке, чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя, то есть будет закреплено право на офлайн.

Неверов также обратил внимание на то, что после принятия законопроекта в первом чтении парламентарии инициируют постановление, где будут обозначены направления доработки инициативы.

«Туда войдут идеи, которые будут высказаны в ходе широкого общественного обсуждения, которое организовано партией «Единая Россия» по поручению ее председателя Дмитрия Медведева», — сказал Неверов.

Поправки в Трудовой кодекс начали обсуждаться на фоне пандемии коронавируса.

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