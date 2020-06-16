Ташкент, , 09:21 — REGNUM В Узбекистане общественное движение «Юксалиш» призвало провести кардинальную реформу системы правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе общественного движения.

Поводом к такому призыву стала гибель жителя Андижана. В пытках задержанного подозреваются сотрудники органов внутренних дел (ОВД). «Последняя трагедия в Андижане показывает, что принимаемых мер недостаточно», — говорится в сообщении.

Реформировать систему предлагается с учетом повышения подотчетности и прозрачности органов внутренних дел. Поставленных целей предлагается добиться через парламентский и общественный контроль.

Ранее СМИ Узбекистана сообщили о смерти жителя Андижана. Мужчина скончался в больнице, куда был доставлен из местного отделения ОВД. По версии следствия, против мужчины применили пытки.