Киев, , 09:44 — REGNUM Канада считает важным продление работы военной миссии на Украине, а также наращивание своего военного присутствия в регионе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила 16 июня пресс-служба офиса президента Украины.

Речь идёт о возвращении канадских военных инструкторов на Украину и о продолжении работы военно-тренировочной миссии Unifier.

«Премьер-министр подтвердил неизменную приверженность Канады успешности, безопасности и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Трюдо и Зеленский также обсудили укрепление партнёрства Украины и Канады в рамках НАТО, ООН и других международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возвращении 90 канадских военнослужащих во Львовскую область, где они продолжат тренировать боевиков ВСУ в рамках миссии Unifier.

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