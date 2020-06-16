Киев, 16 июня 2020, 09:44 — REGNUM Канада считает важным продление работы военной миссии на Украине, а также наращивание своего военного присутствия в регионе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила 16 июня пресс-служба офиса президента Украины.
Речь идёт о возвращении канадских военных инструкторов на Украину и о продолжении работы военно-тренировочной миссии Unifier.
Трюдо и Зеленский также обсудили укрепление партнёрства Украины и Канады в рамках НАТО, ООН и других международных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возвращении 90 канадских военнослужащих во Львовскую область, где они продолжат тренировать боевиков ВСУ в рамках миссии Unifier.
Читайте ранее в этом сюжете: Канадские военные инструкторы вернутся на Украину