Сеул, , 09:18 — REGNUM Военные Южной Кореи и Соединенных Штатов отслеживают ситуацию в сфере безопасности в КНДР. Об этом 16 июня сообщил на брифинге официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны.

«Межкорейские договоренности в военной области должны выполняться, Северу и Югу необходимо продолжать усилия в интересах мира на Корейском полуострове», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Однако за последние месяцы ситуация вновь обострилась. В Пхеньяне считают, что разрядка напряженности в регионе была выгодна президенту США Дональду Трампу, который не дал КНДР ничего взамен.

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