Москва, , 08:59 — REGNUM Министры иностранных дел России, Индии и Китая проведут совместную видеоконференцию 22 июня. Об этом 16 июня заявили в российском МИД, сообщает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве России подтвердили информацию о запланированной конференции. Сообщение ранее появилось в индийских СМИ. В конференции примут участие Сергей Лавров, Субраманияма Джайшанкара и Ван И.

Напомним, 15 июня газета Business Line написала, что 22 июня пройдет видеоконференция глав МИД России, Индии и Китая. По данным издания, с инициативой проведения встречи выступила российская сторона.