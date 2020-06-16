Москва, , 08:53 — REGNUM Обмен осуждённого в России американца Пола Уилана на находящихся в тюрьмах США Виктора Бута или Константина Ярошенко возможен, если стороны проявят соответствующее желание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Она пояснила, что для процедуры обмена есть соответствующие межгосударственные механизмы. Их задействуют, если у сторон есть соответствующее стремление. Такова юридическая сторона вопроса.

«Дальше мы пока поставим многоточие», — добавила Захарова.

Дипломат попросила не сравнивать дело Уилана с ситуацией Бута и Ярошенко. Так, Уилану оказывали необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств, отметила она. Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Мосгорсуд признал гражданина США Пола Уилана, задержанного в Москве в конце 2018 года, виновным в шпионаже против России. Иностранца приговорили к 16 годам колонии.

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