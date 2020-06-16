Киев, , 08:35 — REGNUM На Украине сохраняется надежда на экономический рост, заявил министр финансов страны Сергей Марченко 15 июня в эфире телеканала ICTV.

По его словам, бюджет Украины на 2020 год будет выполнен. Более того, перед руководителями налоговой и таможенной служб стоит задача перевыполнить план по сбору средств.

Правительство Украины также планирует перестать тратить деньги Международного валютного фонда на текущие расходы:

«Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что 0 кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счёт детенизации, увеличения доходов, повышения расходов, повышения наших кредитных рейтингов», — рассказал министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что полученный от МВФ кредит пойдёт в бюджет Украины — на социальные выплаты и поддержку среднего и малого бизнеса.

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