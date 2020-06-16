Бамако, , 08:31 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что он готов провести переговоры с оппозиционной коалицией на фоне призывов уйти в отставку. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телевизионное обращение президента.

Президент отметил, что «его дверь была открыта, его рука всегда была протянута» переговорам, подчеркнув, что он в ближайшее время с нетерпением ждет встречи с членами оппозиционного движения.

Как отмечают репортеры, Кейта, пришедший к власти семь лет назад, теряет народную поддержку.

Более 13 000 международных военнослужащих находятся в Мали, чтобы помочь «сдержать насилие». Двое миротворцев ООН погибли в воскресенье, 14 июня, в результате нападения на конвой на севере страны.

Напомним, что ранее в этом месяце десятки тысяч человек протестовали в столице Мали, требуя отставки Кейты.

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