Париж, , 08:20 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал предельную твердость и объявил об отправке подкрепления в ответ на инциденты, произошедшие в последние дни в Дижоне, сообщает Le Figaro.

«Насильственные нарушения общественного порядка и акты запугивания, которые произошли в Дижоне, являются неприемлемыми и требуют твердого ответа», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения вспыхнули между десятками вооруженных людей во французском городе Дижон. Они вероятно произошли на фоне незаконного оборота наркотиков и соперничества между чеченскими и магрибскими общинами.

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