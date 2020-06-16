Нью-Дели, , 08:21 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индии выразили протест в связи с арестом в Пакистане двух индийских дипломатов. Об этом 16 июня сообщает Hindustan Times со ссылкой на дипломатическое ведомство.

«Дипломаты были отпущены лишь после того, как временные поверенный в делах Пакистана в Индии был вызван в МИД, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием», — отмечают журналисты.

Напомним, ранее СМИ сообщили о пропаже двух индийских дипломатов в Пакистане, позднее они нашлись — они были арестованы сотрудниками правопорядка страны в связи с ДТП.

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