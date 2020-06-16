Пхеньян, , 08:13 — REGNUM КНДР намерена вернуть подразделения своих вооруженных сил (ВС) в районы, откуда они ранее были выведены по соглашениям с Южной Кореей. Об этом 16 июня сообщается в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), обнародованным северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

«Мы изучаем план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом» , — говорится в заявлении.

Также в нем отмечается, что это делается для «превращения фронта в крепость» и для дальнейшего укрепления настороженности по отношению к Южной Корее.

Кроме этого, отмечается, что КНДР готова «немедленно и последовательно» начать выполнение любого решения и указа партии страны.