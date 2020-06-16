Париж, , 08:05 — REGNUM Посещая фармацевтическую группу Sanofi недалеко от Лиона, президент Франции Эммануэль Макрон планирует во вторник, 16 июня 2020 года, объявить об инициативе по финансированию исследований и разработок, а также производства вакцин во Франции, сообщает Le Figaro.

Визит главы государства в один из крупнейших в мире центров пройдет сразу после заключения соглашения между четырьмя европейскими странами, включая Францию, и группой AstraZeneca о производстве миллион доз вакцины против COVID-19. AstraZeneca стремится продавать вакцины по себестоимости без получения прибыли.

Во второй половине дня Эммануэль Макрон проведет видеоконференцию с главами лабораторий по производству вакцин (MSD, Pfizer, Janssen, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GSK, CureVac и Moderna), чтобы оценить ситуацию.

Напомним, ранее исполнительный директор фармацевтической группы Sanofi Пол Хадсон заявил, что компания в случае создания вакцины отправит первую партию в Соединенные Штаты, которые инвестировали 30 млн долларов для поддержки исследований. Эммануэль Макрон был озадачен этим заявлением и пригласил Пола Хадсона и Сержа Вайнберга, председателя совета директоров, в Елисейский дворец, где последние заверили президента в совместном доступе к вакцине.

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