Абакан, , 07:39 — REGNUM В Абакане голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года пройдёт на придомовых территориях, сообщает мэрия города.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Маргарита Лавриненко рассказала, что выездное голосование на придомовых территориях многоквартирных домов для собственников жилых помещений пройдёт с 25 по 30 июня 2020 года.

«Выездные голосования — это новое явление в нашей практике, — отметила Маргарита Лавриненко. — Сейчас члены комиссии разрабатывают графики, на какие придомовые территории и в какое время они пойдут. Период проведения голосования с 16:00 до 21:00. Члены участковой избирательной комиссии приходят со списком по определённому адресу».

В мэрии Абакана уточнили, что 1 июля 2020 года, в день общероссийского голосования, все 74 избирательных участка города будут открыты с 08:00 до 20:00. Сегодня, 16 июня, участковые избирательные комиссии приступают к работе. До 18 июня им необходимо разработать графики посещения придомовых территорий с проведением выездного голосования и довести эту информацию до собственников жилья.