Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Власти США готовы отменить принятые ранее решения об ограничении доступа китайской компании Huawei к созданию американской системы связи 5G, сообщила 16 июня пресс-служба Министерства торговли США на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты подтвердили, что внесут поправки в запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы они могли совместно работать над внедрением стандартов сетей 5G», — говорится в сообщении.

Ведомство также приводит сообщение министра торговли США Уилбура Росса, в котором говорится, что Соединённые Штаты, смягчая запрет, не уступят лидерства в мировой инновации.

Ранее, напомним, американский минторг объявил о том, что компании страны не смогут поставлять Huawei компьютерные чипы без специальной лицензии. В Китае такой запрет назвали нарушением базовых правил международной торговли.

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