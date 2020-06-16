Багдад, , 07:47 — REGNUM Совместное оперативной командование Ирака осудило агрессию Турции против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом 15 июня сообщается в заявлении ведомства.

«Мы сожалеем о вторжении в воздушное пространства Ирака турецких самолетов», — говорится в заявлении.

В заявлении удары Турции по позициям повстанцев характеризуются как провокационные, а нарушение воздушного пространства рассматривается как нарушение суверенитета Ирака.

Напомним, ранее вооруженные силы Турции объявили о начале спецоперации «Коготь орла» против курдских повстанцев в Ираке. ВВС страны уже поразили десятки объектов РПК.

Читайте ранее в этом сюжете: Лига арабских государств осудила военную операцию Турции в Ираке

Читайте развитие сюжета: Военные Турции «нейтрализовали» трёх членов РПК на востоке страны