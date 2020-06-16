Вашингтон, , 07:20 — REGNUM США следует разделить на две части, считает лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, стране не удастся преодолеть расовое противостояние, и в связи с этим чернокожим необходимо предоставить для отдельного проживания два или три штата, на территории которых будут работать свои полицейские, медики и преподаватели.

«И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты», — добавил Жириновский.

Кроме того, лидер фракции выразил мнение, что чернокожим, желающим вернуться из США в Африку, должна быть предоставлена такая возможность. По его словам, в восточной части африканского континента переселенцев «с удовольствием примут, дадут хорошую работу и жилье».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Владимир Жириновский предложил американским властям создать в США полицейскую вертикаль для наведения порядка.

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