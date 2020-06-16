Берлин, , 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.

«Американские войска находятся там не для защиты Германии… Они находятся там для защиты трансатлантической безопасности», — заявила она.

По словам Хабер, военнослужащие США находятся также и для обеспечение военного присутствия в Африке и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерения сократить американский военный контингент в Германии до 25 тыс военнослужащих, если Берлин не заплатит за их размещение. По мнению Трампа, Берлин систематически нарушает свои обязательства по платежам НАТО.

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