Бишкек, , 07:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 июня принял отставку премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении уточняется, что согласно подписанному президентскому указу об отставке премьер-министра, правительство страны также считается ушедшим в отставку.

Глава и члены правительства продолжат временное исполнение своих обязанностей «соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня объявил о своей отставке с поста в связи с обвинениями в адрес правительства Киргизии по уголовному делу о радиочастотных ресурсов.

Напомним, Абылгазиева в середине мая заподозрили в причастности к незаконной продаже радиочастот одному из операторов сотовой связи. Ущерб оценивается в несколько миллионов.

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