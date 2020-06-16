Бишкек, 16 июня 2020, 07:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 июня принял отставку премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В сообщении уточняется, что согласно подписанному президентскому указу об отставке премьер-министра, правительство страны также считается ушедшим в отставку.
Глава и члены правительства продолжат временное исполнение своих обязанностей «соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства».
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня объявил о своей отставке с поста в связи с обвинениями в адрес правительства Киргизии по уголовному делу о радиочастотных ресурсов.
Напомним, Абылгазиева в середине мая заподозрили в причастности к незаконной продаже радиочастот одному из операторов сотовой связи. Ущерб оценивается в несколько миллионов.
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