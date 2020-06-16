Токио, , 07:02 — REGNUM Глава японской префектуры Окинава Дэнни Тамаки назвал перенос авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма куда более расточительной операцией, нежели развертывание американской ПРО Aeigs Ashore, сообщает агентство Kyodo.

«С точки зрения сроков и стоимости работ, это еще более расточительное строительство», — заявил он.

Таким образом Тамаки высказал свою позицию относительно развертывания Aegis Ashore и комментариев министра обороны Японии Таро Коно о крупных финансовых затратах на развертывание ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Японии Таро Коно не исключил, что решение о приостановке развертывания американских комплексов Aegis Ashore может быть пересмотрено в будущем. При этом глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что приостановка не повлияет на отношения Токио и Вашингтона.

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