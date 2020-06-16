Подгорица, , 06:04 — REGNUM Два священнослужителя Сербской православной церкви (СПЦ) Мирцета Шливанчанин и Желько Чалич, задержанные в Черногории на 72 часа за нарушение санитарных правил, освобождены решением суда, сообщается на сайте Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.

Задержание обжаловал судья Ненад Вуянович.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня полиция Черногории задержала двух священников Сербской православной церкви по обвинению в организации протестных маршей в городах Подгорица и Даниловград, в которых приняли участие более 200 человек. Численный состав акций превысил лимит, допустимый мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черногории задержаны двое священнослужителей за сбор верующих на молебен