Токио, , 06:43 — REGNUM Решение о приостановке развёртывания в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore при обсуждении в Совбезе и правительстве Японии может быть скорректировано. Об этом министр обороны Японии Таро Коно сообщил 16 июня во время своего выступления в парламенте страны.

Отвечая на вопрос депутата, означает ли происходящее, что Совет безопасности и правительство могут полностью отказаться от размещения установок ПРО Aegis Ashore на территории Японии, Коно сказал, что Совбез и правительство «проведут обсуждение в надлежащих форматах, при необходимости будут внесены корректировки». О содержании возможных корректировок глава минобороны не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что приостановка развертывания в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore не повлияет на взаимоотношения Токио и Вашингтона.

Напомним, 15 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore — в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита на севере острова.

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