Токио, , 05:30 — REGNUM Приостановка развертывания в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore не повлияет на взаимоотношения Токио и Вашингтона. Об этом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил 16 июня в ходе своего выступления в парламенте.

«Я не думаю, что это решение каким-либо образом повлияет на сотрудничество с США», — сказал Мотэги.

Руководитель внешнеполитического ведомства Японии заявил о намерении продолжать укрепление стратегического альянса с США, играющего, как заявляет Мотэги, большую роль в обеспечении региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Таро Коно 15 июня заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore — в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита на севере острова.

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