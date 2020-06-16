Рига, , 05:15 — REGNUM С 15 июня жители трёх прибалтийских республик могут отправляться в Финляндию, не соблюдая последующего обязательного режима 14-дневного карантина, сообщил министр иностранных дел ЛатвииЭдгар Ринкевич агентству ЛЕТА.

Комментируя слова высокого представителя ЕС по внешней политики Жозефа Бореля о том, что с 1 июля Евросоюз начнёт открывать границы с третьими странами, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сказал агентству: «Эта установка Евросоюза носит рекомендательный характер. В своём решении Латвия будет исходить из эпидемиологической ситуации. И пока мы не готовы говорить об открытии границ с теми государствами в которых уровень заболеваемости существенно выше, чем в Европе или Прибалтике»

В вопросе открытия границ и последующего карантина Латвия придерживается установки своего Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC), считающего относительно безопасным порог в 15 заболеваний в расчёте на 100 000 населения.