Киев, , 04:37 — REGNUM Ноту протеста в связи с проведением в Киеве новой антироссийской акции направило посольство России в Киеве в адрес МИД Украины, сообщили 15 июня в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

В сообщении говорится, что 12 июня, в День России, Киев вновь опустился до «отвратительной антироссийской выходки».

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в распространённом сообщении.

В ноте протеста российские дипломаты отметили, что Украина не желает выполнять свои обязательства по соблюдению порядка у иностранных учреждений, как того требуют международные соглашения.

В российском МИД выразили надежду, что украинские власти смогут принять меры для недопущения таких провокаций в будущем.

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