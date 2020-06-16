Петропавловск-Камчатский, , 03:18 — REGNUM На выборы губернатора Камчатского края выдвинулся шестой кандидат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Губернатором Камчатки захотел стать самовыдвиженец Алексей Николаев. Как указано на сайте избиркома, он «не имеет регистрации в пределах Российской Федерации, домохозяин».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября досрочные выборы губернаторов состоятся в двух субъектах Дальнего Востока — в Еврейской АО и Камчатском крае.

Ранее избирательная комиссия Камчатки приняла документы от пяти выдвинувшихся кандидатов: Этибара Сабира-Оглы Тагиева (самовыдвижение), Александра Острикова («Патриоты России»), Андрея Лиходеева («Гражданская платформа»), Максима Близнюкова («Партия Роста») и Владимира Солодова (самовыдвижение).