Гвиана, Франция, , 03:25 — REGNUM Правительство Франции решило из-за угрозы распространения коронавируса перенести проведение второго тура муниципальных выборов во Французской Гвиане. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Франции.

«Правительство постановило отложить муниципальные выборы в Гвиане для всех семи муниципалитетов, где на 28 июня запланирован второй тур», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая все работники российского Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), ранее ещё остававшиеся в закрытом из-за пандемии коронавируса космодроме Куру во Французской Гвиане, доставлены в Россию и находятся в карантине.

По информации властей, в этом заморском департаменте Франции при населении 300 тыс. человек зафиксировано более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наиболее серьёзная ситуация с распространением инфекции сложилась на границе с Бразилией.

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