Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео встретится с делегацией из Китая на военной базе на Гавайях для обсуждения двусторонних отношений, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, встреча должна состояться на текущей неделе. Источники предполагают, что Помпео покинет Вашингтон 16 июня, а сама встреча будет проходить на следующий день — 17 июня. Она пройдет на базе военно-воздушных сил Хикам на Гавайях.

В то же время гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники утверждает, что китайскую делегацию возглавит вице-премьер госсовета КНР Ян Дзечи.

Источники предполагают, что основными темами на переговорах станут борьба с коронавирусом, контроль за вооружением, торговые вопросы, ситуация вокруг Гонконга и КНДР, а также инциденты с журналистами.

Пока официальных подтверждений этой информации не поступало.

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