Атланта, США, , 03:08 — REGNUM В Атланте власти предписывают полиции новые правила применения силы, направленные на снижение уровня эскалации напряженности. О подписании исполнительного указа, обязывающего полицию применять новую тактику, 15 июня объявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс в ходе транслировавшейся телеканалом Fox News пресс-конференции.

По её словам, после смерти Рейшарда Брукса «стало ясно, что мы больше не можем терять зря ни одного дня, минуты или часа».

Теперь полицейские будут обязаны применять тактику снижения уровня эскалации напряжённости до того, как получат право для подавления акций протеста применить силовые методы. Также полицейские теперь обязаны не позволять своим коллегам непропорциональное применение силовых методов, а в случае нарушения этих правил — докладывать о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, нагрудные камеры офицеров полиции зафиксировали попытку задержания чернокожего Рейшарда Брукса в Атланте, в результате которой мужчина погиб.27-летний Брукс был обнаружен спящим в своей машине возле ресторана быстрого питания. Полицейские проверили его на алкоголь, тест оказался положительным. Всё происходило мирно, пока на Брукса не попытались надеть наручники. Тогда он стал вырываться и завладел электрошокером. На записи видно, как полицейский стреляет в убегающего мужчину.

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