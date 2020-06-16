Киев, , 02:41 — REGNUM Печерский районный суд Киева 18 июня изберёт меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом он сам сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Это правда», — подтвердил он ранее распространённую в СМИ информацию о готовящемся решении.

Порошенко добавил, что официального уведомления о вызове в суд он не получал, а сама попытка привлечь его к ответственности является происками оппозиции.

Добавим, сегодня в отношении бывшего украинского президента возбуждено не менее 10 уголовных дел. 18 июня суд планирует принять решение по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службе внешней разведки о назначении заместителя ведомства.

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