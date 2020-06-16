Париж, , 02:30 — REGNUM Установленный во французском городе Отмон бюст основателя Пятой республики во Франции генерала Шарля де Голля облит вандалами оранжевой краской, 15 июня сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран на своей странице в Twitter.

Злоумышленники оставили надпись «Сторонник рабства» на постаменте памятника. Бертран отметил, что акт вандализма совершен за несколько дней до 18 июня — даты 80-летней годовщины речи генерала, с которой началось движение Сопротивления во время Второй мировой войны

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в пригороде Портленда американского штата Орегон вандалы снесли бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.

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