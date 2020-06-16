Киев, , 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».

Вместо этого активист призвал своих сторонников идти к дому генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы потребовать у неё объяснений о том, как исполнять решение суда.

«Будем спрашивать, как выполнять это идиотское решение суда», — написал он на своей странице в Facebook, сославшись на то, что домашний арест по месту прописки — на территории военной части в Одессе — якобы невозможен.

Напомним, Стерненко подозревают в совершении убийства в 2018 году в Одессе. Инцидент получил широкую огласку на Украине в связи с тем, что при всей очевидности вины радикала правоохранительные органы и судебная система до сих по игнорировали необходимость привлечения его к ответственности.

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