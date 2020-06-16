Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Федеральный суд США отклонил заявление беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища. Как сообщило Радио «Свобода», заседание суда состоялось в Нью-Йорке.

Плахотнюк оспорил решение государственного секретаря Майка Помпео о включении его в санкционный список США, а также просил предоставить ему политическое убежище, так как его «подвергают преследованию» на родине — в Молдавии. Суд отклонил иск Плахотнюка, и теперь он может быть экстрадирован в Кишинев по запросу молдавских властей.

Генеральная прокуратура Молдавии в свою очередь сообщила, что начала готовить документы на экстрадицию Плахотнюка из США. Ранее Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 дней.

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